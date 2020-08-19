أخبار مصر | برلمانية تهنىء نائبات مجلس الشيوخ: كونوا جيوش داعمة للمرأة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تهنىء نائبات مجلس الشيوخ: كونوا جيوش داعمة للمرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توجهت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، بالتهنئة للنائبات اللاتي نجحن في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى في الانتخابات، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية حرصت على تمثيل المرأة بين صفوف مرشحيها، طبقا للنسبة التي ذكرها قانون مجلس الشيوخ الجديد.
ولفتت عطوة، في بيان لها، أن النائبات عليهن القيام بدورهن على أكمل وجه، والتعبير عن صوت المرأة داخل مجلس الشيوخ، فالنائبات سواء بمجلس النواب أو الشيوخ دائما ما يعبرن عن المرأة المصرية ويضعن أمام نصب أعينهن حقوق المرأة وكيفية تمكينها على المستوى التشريعي وتعديل كافة التشريعات بما يضمن في النهاية حقوقها والمكتسبات التي حصلت عليها.
وأضافت أن المرأة كانت في الصفوف الأولى من الناخبين أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والنزول بقوة للإدلاء بأصواتهن، مما يعكس حرصهن على المشاركة في أي حدث سياسي وزيادة درجة الوعي لديهن بأن صوتهن لا يقل أهمية أو قدر عن صوت الرجل.
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر.
كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وكان الحضور بلغ نسبة 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بمسرح التليفزيون المصري بماسبير، وبحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.