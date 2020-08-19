أخبار مصر | نقل "طفل العجانة" بالإسعاف الطائر إلى مستشفى الشيخ زايد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقل "طفل العجانة" بالإسعاف الطائر إلى مستشفى الشيخ زايد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقل الطفل محمد مصطفى المعروف ب "طفل العجانة"، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الطفل، اليوم الأربعاء، من مستشفى أسوان الجامعى، بمحافظة أسوان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزير الطيران المدني، ومحافظ أسوان، عن طريق الإسعاف الطائر، بواسطة فريق من هيئة الإسعاف المصرية تحت إشراف وبمرافقة الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الجوى.

وأضاف أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذي يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكي، أدى إلى شلل رباعي.

وأكد أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للطفل، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، لافتا إلى أن الطفل فور وصوله إلي مستشفى الشيخ زايد، بسيارة إسعاف مجهزة، كان فى استقباله فريق طبى من مختلف التخصصات، ويتم حاليا إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.