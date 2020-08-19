أخبار مصر | مصطفى ثابت يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفوز أعضائها في انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى ثابت يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفوز أعضائها في انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهنئ الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الخليج 365، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لفوز المرشحين الخمسة، على قائمة من أجل مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفاز بعضوية الشيوخ كل من الأستاذ محمد عزمي، والدكتور عمرو عزت، والدكتور محمد عمارة، والطيار محمود القط، والأستاذ محمد السباعي.

وتتمنى بوابة الخليج 365، تمثيلا مشرفا ومتميزا لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس الشيوخ، بما يضمن المساهمة في إخراج قوانين منضبطة من خلال الحوار والدراسة والتخصص تخدم الصالح العام المصري.