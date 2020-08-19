شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل رئيس هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الفريق الدكتور أسامة منير محمد ربيع رئيس هيئة قناة السويس وذلك قبل حضوره مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب. حيث يناقش الباحث محمد سالم سعداوي سالم المدرس المساعد بقسم الجغرافيا رسالة بعنوان «معابر قناة السويس وأثرها على التنمية الاقتصادية شرق القناة»، والتي تلقي الضوء على أهمية قناة السويس باعتبارها نقطة وصل بين البحرين الأحمر والمتوسط. وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور السعيد إبراهيم احمد البدوى استاذ الجغرافيا الاقتصادية وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا السابق جامعة القاهرة «مشرفا ورئيسًا»، والدكتور وفيق محمد جمال الدين إبراهيم استاذ الجغرافيا الاقتصادية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق جامعة حلوان «مناقشا»، والدكتور رفيق محمود عبدالواحد الدياسطي استاذ الجغرافيا البشرية بكلية الآداب جامعة حلوان«مشرفًا»، والفريق الدكتور أسامة منير محمد ربيع استشاري الإمداد والنقل ورئيس هيئة قناة السويس«مناقشا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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