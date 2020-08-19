شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: 2 مليون و353 ألف مستفيد من «تكافل وكرامة» صرفوا مستحقات أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزيرة نفين القباج تتابع سير عمليات صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة لشهر أغسطس، والتي بدأت من السبت الماضي، حيث تم البدء في الصرف لحاملي بطاقات كرامة يومي السبت والأحد (15-16) أغسطس، في حين بدأ الصرف لمستفيدي تكافل اعتباراً من يوم الاثنين 17 أغسطس حتى نهاية الشهر، مع الاستمرار في الصرف لمستحقي كرامة، الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم في الأيام المحددة لهم.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن خطة الوزارة مستمرة في إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدس ومراعاة التباعد الاجتماعي وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

من جانبها، أعلنت «القباج» أنه حتى الآن قام 2 مليون و353 ألف مستفيد بصرف مستحقاتهم والتي تقدر بحوالي مليار و118 مليون جنيه، حيث يبلغ اجمالي عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حوالي 3.2 مليون اسرة بما يشمل حوالي 11.2 مليون فرد.

كانت وزيرة التضامن قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسئولي هيئة البريد، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.