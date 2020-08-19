شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات ببعض المناطق بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، قطع المياه عن مناطق سهل حمزة ومتفرعاته وشارع خالد أمين ومتفرعاته وشمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية، ويمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبلة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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