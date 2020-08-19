شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر 2020 تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المركز النموذجي للخدمات بالديوان العام، لمتابعة سير العمل واجراءات استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر تبدأ اعتباراً من السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2020.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أتم الاستعداد لتلبية كافة التعاون والاحتياجات لهم طوال فترة تقديم طلبات التصالح.

وأشاد المحافظ بقرار مد فترة سداد جدية التصالح، موضحا انه أعطى فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

وناشد المحافظ، المواطنين راغبى التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المركز النموذجي بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.