شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة «نعي عصام العريان».. اجتماع «مجلس الأطباء» لمناقشة استقالة الأمين العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، تقدم باستقالته من منصبه كأمين عام، مع استمراره كعضو مجلس نقابة منتخب من الجمعية العمومية.

وأضاف خيري في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «هناك اجتماع لهيئة مكتب النقابة الجمعة المقبلة، لمناقشة الأمر، ومن المرجح ان نعيد تشكيل هيئة المكتب».

وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، وجاء في نص الأستقالة: «وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين».

وأضاف: «فإنني أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الإخواني».

وأوضح: «فهذا الامر كان مقترح اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، ويؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء على اعتذارهم على ما نشر، وأعيد التأكيد على رفضي ذلك».

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