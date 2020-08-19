شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يراجع خطط تطوير كورنيش طور سيناء وشاطئ الفيروز وممشى أهل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، اجتماع المتابعة الأسبوعي لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات على مستوى مدن المحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام، مساعد المحافظ لشؤون المحليات، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني، وعدد من مديري المديريات والإدارت المعنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2020-2021 ومنها قيام التخطيط العام بالتنسيق مع مجالس المدن بشأن توزيع اعتمادات الخطة للعام المالي القادم مع سرعه الطرح لمشروعات الخطة خلال أغسطس الجاري كل فيما يخصه.

وتمت مناقشة موقف الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير مدينة طور سيناء ومنها الكورنيش وشاطئ الفيروز وشاطئ القمر وممشى أهل مصر وشارع 306 مع تطوير المنطقة وما حولها وإعداد ساحة انتظار للسيارات بجوار الكافتيريا وإعداد دورات المياه المواجهة لشاطئ القمر وطريق حمام موسي ووجه المحافظ نحو سرعة الانتهاء من تلك الأعمال مع مراعاة جميع المواصفات والاشتراطات الفنية.

كما ناقش المحافظ الموقف الجاري لأعمال تطوير ميناء الصيد البحري للمرحلة الأولي والبدء في أعمال المرحلة الثانية ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة وعرض الموقف حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي بالرصيف البحري بطول 270م بمسطح 10 آلاف متر مربع ومبنى دورين ومبنى خدمة الصيادين مكون من دورين وغرفة كهرباء وأمن واتصالات وسنترال ومنظومة حريق وكاميرات ومظلة وساحة انتظار.

كما تمت مناقشة موقف الـ50 فدانا بمدينة طور سيناء بتوجيهات المحافظ نحو استغلالها وكذلك الـ30 فدانا المنزرعة النموذجية بنويبع واستعراض موقف مزارع الدجاج البياض التي يتم استغلالها بمعرفة مديرية الزراعة وموقف طرح الغابة الشجرية.

كما تم استعراض موقف الإزالات والتعديات وعرض تقرير مفصل ومصور قبل وبعد وإرساله لمجلس الوزراء

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كما تابع المحافظ موضوعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومنها تنفيذ الرافع وخط السحب الخاص بمحطة الصرف الحي بطور سيناء وموقف تنفيذ آبار محطة نبق حتى تكون جاهزة للافتتاح وتنفيذ 2 خزان مياه بقريتي الجبيل والوادي وخزانات تخزين وتغذية مدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، وكذلك مناقشة محور مياه الشرب والصرف الصحي لموقف إعادة صيانة خط المياه الذي تأثر بالسيول وصيانة الطريق بمدينة ابوزنيمة وتجهيز نقاط صرف الأمطار وشبكة مياه الري للزراعات بشرم الشيخ.