شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام خفض وزن رغيف الخبر.. حملات تموينية مفاجئة على مخابر الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية حملات مفاجئة، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالى لتطبيق قرار خفض وزن رغيف العيش ولائحة الجزاءات الجديدة أستمرت حتى نهاية عمل المخابز.

وخلال جولة أعمال المخابز البلدية المدعمة في اليوم الثانى لتطبيق تطوير منظومة الخبز والتي تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز دون المساس بحقوق المواطنين حيث شملت جولاته بقيادة فرق عمل التموين بمناطق غرب الإسكندرية المرور والرقابة والتفتيش على مخابز إدارة العجمي وضمت مخابز الدخيلة القبلية والدخيلة البحرية والدخيلة الجبل والهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف.

كما شملت الجولات مخابز إدارة العامرية وضمت مخابز مناطق الكابلات والسفن وعزبة الهجانة ومدينة العامرية حيث قام بالتفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن ٩٠ جرام الرغيف حفاظا على حقوق المواطنين.

وخلال الجولة قام مدير المديرية بتوعية أصحاب المخابز بتعديلات بنود المنظومة الجديدة وشرح الجزاءات التي ستطبق على المخابز مشددا على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود مخالفات سوف يتم تطبيق العقوبات التي نصت عليها المنظومة بكل حزم.

كما شملت الجولات زيارة مفاجأة لأحد المجمعات الاستهلاكية بالعامرية للتأكد من توافر السلع التموينية وانتظام صرفها للمواطنين وكذلك نقاط الخبز.

واختتم سعد الله جولاته المكثفة بزيارة مفاجأة إلى مركز تموين حى العجمى ومتابعة أعمال المركز وكذلك لقاء بعض المواطنين والتحدث عن تقديم الخدمات التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر والذي لاقى استحسان المواطنين لسهولة الاستخدام وتوفيرا للوقت والمجهود.

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سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف

حملات تموينية مفاجئة علي مخابز العجمي والعامرية بالإسكندرية

حملات تموينية مفاجئة علي مخابز العجمي والعامرية بالإسكندرية

سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية فى الاسكنردية يقود حملات مفاجئة لتنفيذ توجيهات خفض وزن الرغيف