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شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: إحباط تهريب 784 ألف كمامة دون تصريح إلى داخل البلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجحت اليقظة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 784 ألف كمامة طبية إلى داخل البلاد، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام «مدير وشريك إحدى شركات الاستيراد والتصدير – كائنة بمنطقة الموسكي بالقاهرة- محكوم عليه في قضيتي نقد أجنبي» باستيراد حاوية مشمولها «1980» طرد «كابلات ووصلات كهربائية» واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة، وقيام مسؤولي الشركة بإخفاء بضائع محظور وممنوع دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الرسالة في حضور مالك الشركة، أسفرت أعمالها عن ضبط 784 ألف كمامة طبية، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.. بمواجهة مالك الشركة أقر بصحة الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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