شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: إحباط تهريب 784 ألف كمامة دون تصريح إلى داخل البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت اليقظة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 784 ألف كمامة طبية إلى داخل البلاد، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد.

إحباط محاولة تهريب 784 ألف كمامة طبية داخل البلاد

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام «مدير وشريك إحدى شركات الاستيراد والتصدير – كائنة بمنطقة الموسكي بالقاهرة- محكوم عليه في قضيتي نقد أجنبي» باستيراد حاوية مشمولها «1980» طرد «كابلات ووصلات كهربائية» واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة، وقيام مسؤولي الشركة بإخفاء بضائع محظور وممنوع دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة.

إحباط محاولة تهريب 784 ألف كمامة طبية داخل البلاد

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الرسالة في حضور مالك الشركة، أسفرت أعمالها عن ضبط 784 ألف كمامة طبية، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.. بمواجهة مالك الشركة أقر بصحة الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.

إحباط محاولة تهريب 784 ألف كمامة طبية داخل البلاد