شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا لقمة العيش.. تشييع جثامين 5 من عمال يومية في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيعت قرية الروضة بمركز طامية بالفيوم جثامين 5 من أبنائها من العاملين باليومية الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمي، كانت تقلهم عقب عودتهم من عملهم.

وتلقت شرطة النجدة إخطارًا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمي وأسفر عن مصرع 5، بينهم السائق وهم جمعه محمود محمد حسن، ومحمد أحمد عبدالمعبود ومحمود إبراهيم عبدالرحمن، وشعبان عبدالسلام رمضان، وإصابة 8 آخرين من عمال اليومية الذين يعملون باليومية في العاصمة الإدارية.

وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة انفصال الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات ووقوع الضحايا والمصابين، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الهرم، وتشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير بقرية الروضة.