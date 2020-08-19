شكرا لقرائتكم خبر عن «لا جديد حتى الآن».. ‫«الصحة العالمية» توضح مصير اللقاح الروسي لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت منظمة الصحة العالمية، إنه حتي الآن لا يوجد أي لقاح قد استوفى شروط منظمة الصحة العالمية للوقاية من مرض كوفيد-19. ولكن تُبذَل جهود هائلة في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح فعّال وآمن.

وقالت المنظمة، أن تطوير لقاح ضد كوفيد-19 هو التحدي الأكثر إلحاحاً في وقتنا الحالي، كما أن تطوير لقاح واحد أو أكثر من اللقاحات المأمونة والفعّالة هو أحد التحديات الأكثر تعقيداً التي نواجهها.

واشارت المنظمة، إنه تم التواصل مع روسيا لمتابعة أخر مستجدات اللقاح الروسي ومدي فاعليته، موضحة إن اللقاح الروسي مر بالمرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام.