شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسي القاهرة»: إعلان «ثري لاند» حقيقي.. وسنلاحق قانونيًا المضللين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، برئاسة المهندس هشام أبوسنة، التشكيك في إعلان شركة «ثري لاند»، الذي نشره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها، الأربعاء،: «إيماءً لما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بخصوص الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة، عن شركة ثري لاند للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي، والمتضمن الإشارة لخطاب صادر من إدارة الموارد المائية والري بشرق الفيوم، بدون تاريخ أو صادر أو تسجيل، ولم يحدد به موقع الأرض أو إحداثياتها».

وأضاف البيان:«فإن نقابة مهندسي القاهرة بصدد إعداد ملف كامل للعرض على السيد المهندس نقيب المهندسين في ذات الخصوص، متضمنًا كافة المستندات الدالة على أن كل ما تم تداوله من بيانات لا تمت للواقع بصلة، بل ومضللة، وسيتضمن أيضًا كل ما يثبت ملكية الأراضي لشركة ثري لاند، وأن تلك الأراضي تتوافر لها مصادر مياه وكذا كهرباء، ومستندات أخرى تؤكد مصداقية الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة، والناتج عنه تعاقد ما يقارب من 16 مهندسًا لم يتقدم أي منهم بشكوى حول عدم توافر حصة المياه أو الكهرباء أو حتى عدم وفاء الشركة بأي من التزامتها وفق بنود التعاقد.

وتابع: «وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من نشر أو ساهم في نشر أي أخبار مضللة على خلاف الواقع والحقيقة».

وأختتم: «النقابة على أتم الاستعداد لإطلاع كل من يرغب في الاطلاع على المستندات بعاليه بمقر النقابة، تأكيدًا لمصداقيتها، وسيتم النشر لكامل المستندات فور العرض على السيد نقيب المهندسين».

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