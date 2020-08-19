شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 700 مطعم وكافيتريا سياحية حتى الآن على شهادة السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصل 700 مطعم وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، بعد التأكد من استيفائها جميع الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وأشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في بيان، الأربعاء، إلى أن لجان الفحص قامت حتى الآن بالتفتيش على 1000 مطعمًا وكافيتريا سياحية بالمحافظات المختلفة، حصل 700 منهم على الشهادة، والباقي سوف يتم المرور عليهم مرة أخرى بعد استيفائهم لجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الشهادة.
وأكد العاصي أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.
جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من26 يوليو2020.
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