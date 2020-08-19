شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة بلا إعادة على جميع المقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز جميع 7 مرشحين بجميع المقاعد فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، وجميع الفائزين هم مرشحى حزب مستقبل وطن، كما أعلنت فوز قائمة من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا بعد حصولها على نسبة أكبر 5% من أصوات الناخبين المقيدين فى كشوف الناخبين بالدائرة، وهى النسبة التى يلزم أن تحصل عليها القائمة الوحيدة فى الانتخابات. وفاز بالمقاعد الفردية فى الانتخابات محمد حميدة على البنا ومحمد سعد زكى السعدى وعيد على مهدى بلبع وأحمد محمد عبد الرحمن قرقورة وعادل حسن أبو الفتح الطنيخى وأمين جابر محمود الصيرفى والسيد سيد أحمد محمود سيد أحمد القفاص. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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