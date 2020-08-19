شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام نقابة الأطباء يستقيل من منصبه على خلفية نشر نعى "عصام العريان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، وذلك على خلفية نشر الصفحة الرسمية للنقابة نعى وفاة القيادة الإخوانى "عصام العريان".

وأوضحت نقابة الأطباء فى بيان، أنه جاء فى نص الأستقاله،: وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني ( باعتباري الأمين العام ) من كنت وراء النعي الذي نشر علي موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان ، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين .

وأضاف: فإنني أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني الدكتور عصام العريان ، فهذا الامر كان مقترح اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية ، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء على اعتذارهم على ما نشر ، وأعيد التأكيد علي رفضي ذلك .

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وكانت نقابة أطباء مصر قد نعت القيادى الإخوانى، عصام العريان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، كالآتي: "توفى إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة".

ثم أصدرت بيان اعتذار بعد موجه من الغضب، حيث قالت النقابة العامة للأطباء،: نظراً لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه، وتعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ وأستياء ملحوظ.