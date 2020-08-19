شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تدشن أول قاموس "قبطى عربى" فى تطبيق إلكترونى باسم "مصباح النقلون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدررئيس دير الملائكة غبريال، بجبل النقلون بالفيوم، تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، أعداد وتجميع الأب الراهب أرسانى النقلونى، حمل اسم "Naqlun Coptic Dictionary"، "مصباح النقلون"، وتحت إشراف الأنبا إبرام مطران الفيوم.

وتم إطلاق الإصدار التجريبي الأول فى 6 فبراير الماضي لأجهزة Android وفى 30 يوليو لأجهزة IOS، ويتميز التطبيق الجديد بعدة مميزات منها، أنه يعمل online على أجهزة المحمول والـ Tablet والـ iPad إلى جانب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة iOS - Android، ويحوى مفردات اللغة القبطية باللهجتين البحيرية والفيومية والكلمات اليونانية المستخدمة في هاتين اللهجتين.

ويحوي القاموس أكثر من 50 ألف معنى ومصطلح قبطى، وبه خاصية الترجمة من اللغة القبطية إلى اللغة العربية والعكس. مع توضيح نوع الكلمة وأصلها، وبه خاصية إظهار الكلمات يونانية الأصل مكتوبة بحروف اللغة القبطية واليونانية، وواجهة القاموس متاحة للمستخدم بثلاثة لغات (القبطية ، الإنجليزية ، العربية).

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القاموس

ويعد أول تطبيق إلكترونى توجد به واجهة باللغة القبطية، إضافة إلى تعدد طرق البحث عن الكلمة بعدة طرق وهي، البحث عن الكلمة بترتيب الحروف بها كما هي، (وهذا هو الوضع القياسي المستخدم في البحث(، البحث بمحتوى الحروف، (أي البحث عن أكثر من حرف في أي موضع بالكلمة بنفس ترتيبهم(، البحث في نهاية الكلمة، (أي البحث عن أكثر من حرف بشرط أن يكون موضعهم بنهاية الكلمة(، البحث بالضبط، (أي البحث عن الكلمة كما هي مكتوبة تمامًا(،و يُمَكِّن القاموس المستخدم من عمل مشاركة (share) لأى كلمة موجودة به، أو نسخها، أو عكس ترجمتها بين اللغتين القبطية والعربية.

ويحتوى القاموس الجديد على قائمة بالمراجع المستخدمة، وبالنسبة لأجهزة IOS فإن القاموس مزود بلوحة مفاتيح قبطية (يمكن للمستخدم استخدامها أيضًا للكتابة عمومًا بأي برنامج آخر). وبالنسبة لأجهزة Android فإن القاموس يستخدم لوحة المفاتيح القبطية التي أطلقتها شركة Google من خلال تطبيق Gboard، ويوجد به أيضًا فيديو توضيحي لكيفية تشغيلها على الهاتف لاستخدامها في البحث عن الكلمات.

وتجرى حاليًا تحديثات وإضافات لإلحاقها بالتطبيق لإضافة ميزات جديدة - إضافة نطق الكلمات، إضافة مفردات اللغة القبطية باللهجتين الصعيدية والأخميمية، إضافة اللغة الإنجليزية، إضافة عبارة على كل معنى لكل كلمة، إضافة إمكانية ترجمة الجمل، و ربط البحث عن الكلمات بنصوص الكتاب المقدس والنصوص الليتورجية، وتحديد موقع كل كلمة وردت بالقاموس في كل مرجع تم استخدامه برقم الصفحة والعمود ليسهل للمستخدم الوصول لمصدر كل كلمة، وإضافة ملخص لقواعد اللغة القبطية.