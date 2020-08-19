شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكشف برامج الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه فيما يخص البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة التى يبدأ بها العمل فى العام الدراسى 2020 / 2021 فلدينا جامعة الجلالة التى تضم حوالى 14 كلية ونتحدث أن تضم اكثر 33 برنامج دراسى يتم تدريسهم وكل برنامج منهم يقع وكأنه كليه بذاتها منهم كليات فى قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلوم إدارية والإنتاج الإعلامى وكلية للفنون وكلية العلوم وهندسة الحاسب ولكن ما يهم ما يدور داخل التخصصات حيث يلتحق الطالب من أول يوم فى البرنامج وهناك برامج فى علم النفس والاجتماع وبرنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية ونظم معلومات الأعمال وبرنامج إدارة اللوجيستيات فى كليات الإدارة وبرنامج الإنتاج الإعلامى معنى بالإنتاج الأخبار والإنتاج الإعلانى والإنتاج السينمائى وكلية للفنون والعمارة متعلقة بتصميم الوسائط والفنون البصرية وكلها ذات علاقة بالتكنولوجيا الحديثة حتى كلية الحاسبات والمعلومات معنية بالذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء والهندسة بصفة عامة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار فى فيديو منشور له على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أن فيما يخص كليات العلوم الهندسية لم نجد الهندسة التقليدية المتعارف عليها ولكن سنجد برامج فى الميكاترونيكس وبرامج صناعية وحتى فى كليات العلوم الطبيعية معنية بالفيزياء والكيمياء وعلوم النانو والتكنولوجيا الحيوية الجزئية بالإضافة إلى كليات طب الاسنان وكلية الصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم الصحية الطبية وكلية للتمريض بالإضافة إلى كلية الطب وهذا ما يخص جامعة الجلالة لإتاحة تعليم دو جودة لأننا معنين فى المقام بالتوظيف.



وتابع أنه فيما يخص هل هناك برامج محددة فى المنح الدراسية للمتفوقين ، أنه بلاشك الرئيس السيسى كلفنا بتوفير 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من الجامعات تقدم سيعلن عن تفاصيلها فى موعد قريب ، مؤكدا أن كل الطلاب المتفوقين وغير القادرين لهم مكان فى هذه الجامعات خاصة وأن هذه الجامعات ليس مقصورة فقط على فئة من المجتمع بل بالعكس متاحة للجميع شريكة التفوق لانها متاحة أيضا ضمن شروط القبول بها المجموع ولكن هناك اختبارات القبول لتطمئن أن من يلتحق بهذه الجامعات يستحق ومؤهل لذلك التخصص ام لا ، مؤكدا اعلان كل التفاصيل فى الفترة القليلة المقبلة للطلاب لتكون متاحة أمامهم بكل يسر ودون عناء .

واستطرد وزير التعليم العالى أنه فيما يخص جامعة الملك سلمان الدولية فى جنوب سيناء بفروعها الثلاثة ، اولا فرع شرم الشيخ ويضم 4 كليات فى هذا الفرع كلية السياحة والضيافة وكلية للفنون والتصميم وكلية الألسن واللغات التطبيقية وكلية للعمارة ، مؤكدا أن كل كلية بها برامج دراسية موضحا أن بدء الدراسة فى جامعة الملك سلمان هذا العام باكثر من 20 برنامج منها كلية الفنون والتصميم هناك برامج لتصميم الجرافيك وبناء الماركات وبرنامج الفوتوغرافية وتصميم الصور المتحركة وكلها لها علاقة بالفنون والتصميم ،ولو تحدثنا عن كلية السياحة والضيافة هناك برامج لإدارة المنتجعات وإدارة الفنادق وكلها ذات علاقة بتكنولوجيا التعامل السياحى وكونها موجودة بشرم الشيخ فذلك يمنحها بعد جديد ومهم جدا .

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وأردف الدكتور خالد عبد الغفار ، أن فيما يخص كليات فرع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور هناك كلية الهندسة وهناك هندسة الطاقة وهندسة المياه و البيئة وكلية هندسة الحاسبات بكل التخصصات الحديثة وكلية العلوم وكلية الصناعات التكنولوجية، وفى فرع رأس سدر لدينا كلية العلوم الإدارية ببرامج متميزة وكلية الزراعات الصحراوية وهندسة الزراعية والنظم الحيوية الحديثة والإنتاج المبانى بالمناطق الصحراوية حيث اننا نحاول فى الجامعات الجديدة أن يكون هناك مثال وهوية لكل جامعة مرتبطة بالاقليم التى تعمل فى ضوءه .

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار عن برامج الدراسة بجامعة الجلالة مؤكدا أنه تقع فى مدينة ساحرة خاصة وأن الجامعات مصدر للتنمية وبالتالى إنشاء جامعات فى المناطق العمرانية الجديدة مثل الحلال. والعلمية والطور ورأس سدر يدور حول الجامعات تنمية كبيرة .

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن جامعة العلمين الدولية تبدأ هذا العام ببرامج دراسية خاصة بكليات الأعمال وكلية لدراسة القانون الدولى والهندسة والفنون والتصميم وهندسة الحاسب، وهذه مجموعه الكليات التى نعمل بها فى الجامعات الأهلية هذا العام .

وتابع وزير التعليم العالى، أن وزارة التعليم العالى بصدد الانتهاء من اتفاقات دولية هامة مع جامعات كبرى ومرموقة على مستوى العالم بيحصل يتمكن الطالب من الحصول على شهادة من الشريك الأجنبى ستيتم الإعلان عنها قريبا ، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو النمسا أو بريطانيا أو المانيا وذلك سيتم بتوسع وخلال السنوات القادمة الملتحقين بهذه الجامعات الأهلية سيكون لديهم فرصة للتدريب والتأهيل داخل مصر وخارجها والحصول على شهادات دولية مزدوجة من داخل مصر أو من خارجها.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار الى أنه سيتم اعلان كافة التفاصيل الخاصة بمصروفات الجامعة أو السكن او الانتقال وبرامج الدراسة قريبا جدا للتسهيل على الطلاب مؤكد أن الجامعات الأهلية تضاهى العالمية ومؤهلة من حيث البنية التحتية مؤكدا أن الدولة تستثمر فى بناء الإنسان المصرى من خلال تلك الجامعات .