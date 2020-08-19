رئيس الحكومة والوزراء يشاركون بالمهرجان الرياضى الأول بالعلمين ويستقلون الدراجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء في المهرجان الرياضى الأول الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة بمدينة العلمين الجديدة واستقلوا الدراجات بمدينة العلمين الجديدة.
ويعد المهرجان الرياضى الأول بمدينة العلمين، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومساهمتها فى الترويج للسياحة ودعم المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، ويتضمن المهرجان مسابقات "الرياضة للجميع وينفذها الاتحاد المصرى للرياضة للجميع، سباق لركوب الدراجات، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم خماسي شاطئية، كرة السرعة، واستريت ورك اوت".
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