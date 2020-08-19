174 نائبا يعبرون أبواب مجلس الشيوخ.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا نتائج «الجولة الأولى».. فوز «القائمة الوطنية» و«74 فردى» والإعادة فى 14 محافظة.. 174 نائبا يعبرون أبواب مجلس الشيوخ.. انتخابات 2020 الأعلى مشاركة فى تاريخ «الغرفة الثانية».. 8.95 مليون ناخب تحدوا كورونا بنسبة تصويت 14.23% مقارنة بـ12.9% فى «شورى 2012».. والإعادة 8 و9 سبتمبر بالداخل. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا نتائج «الجولة الأولى».. فوز «القائمة الوطنية» و«74 فردى» والإعادة فى 14 محافظة.. 174 نائبا يعبرون أبواب مجلس الشيوخ.. انتخابات 2020 الأعلى مشاركة فى تاريخ «الغرفة الثانية».. 8.95 مليون ناخب تحدوا كورونا بنسبة تصويت 14.23% مقارنة بـ12.9% فى «شورى 2012».. والإعادة 8 و9 سبتمبر بالداخل ـ الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا نتائج «الجولة الأولى».. فوز «القائمة الوطنية» و«74 فردى» والإعادة فى 14 محافظة.. 174 نائبا يعبرون أبواب مجلس الشيوخ.. انتخابات 2020 الأعلى مشاركة فى تاريخ «الغرفة الثانية».. 8.95 مليون ناخب تحدوا كورونا بنسبة تصويت 14.23% مقارنة بـ12.9% فى «شورى 2012».. والإعادة 8 و9 سبتمبر بالداخل ـ لبنان ينقسم بعد حكم اغتيال الحريرى.. وسعد يؤكد: الجرائم السياسية لن تمر دون حساب Advertisements ـ الرئيس يوجه باستمرار أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات المسلحة.. السيسى يجتمع بقائد الجيش الثانى الميدانى ورئيسى الهيئة الهندسية والشؤون المالية.. ويوجه التحية لجهود وتضحيات القوات لصون أمن واستقرار الوطن ـ الرئيس يوجه باستمرار أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات المسلحة.. السيسى يجتمع بقائد الجيش الثانى الميدانى ورئيسى الهيئة الهندسية والشؤون المالية.. ويوجه التحية لجهود وتضحيات القوات لصون أمن واستقرار الوطن ـ مدبولى: توافق مصرى سودانى بشأن ملف سد النهضة بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.. الحكومة تجتمع فى العلمين ورئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى «صفر إصابات » بكورونا.. وحريصون على توطيد علاقاتنا مع الأشقاء بالسودان وتنفيذ مشروعات التعاون المشترك ـ 3 مليارات جنيه ضمانة من «المالية» لشركة مياه الشرب.. معيط: القرار يهدف لتمويل مشروعات تحلية المياه.. وتوفير منحا للتنمية ب 6.4 مليار جنيه ـ 3 مليارات جنيه ضمانة من «المالية» لشركة مياه الشرب.. معيط: القرار يهدف لتمويل مشروعات تحلية المياه.. وتوفير منحا للتنمية ب 6.4 مليار جنيه ـ إغلاق باب «تظلمات الثانوية» اليوم.. انتهاء مهلة ال 15 يوما.. و«التعليم» ترسل بيانا بمستحقى زيادة الدرجات لمكتب التنسيق ـ «القرضاوى».. ترزى فتاوى الإرهاب.. النظام القطرى يعترف رسمياً بدعم الميليشيات والمرتزقة ـ «القرضاوى».. ترزى فتاوى الإرهاب.. النظام القطرى يعترف رسمياً بدعم الميليشيات والمرتزقة



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