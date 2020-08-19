شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: فخورون باختيار مبنى ماسبيرو لإعلان نتائج انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن عظيم السعادة والفخر بقرار اختيار مبنى ماسبيرو العريق للإعلان منه - ولأول مرة – عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، تلك الانتخابات المهمة التى جرت لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، لاستكمال البناء الديمقرطي، فى ظل ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ووجه زين التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على نجاح هذا العرس الديمقراطي الذى تمتع بحيادية ونزاهة وشفافية تامة وبذلت الوطنية للانتخابات جهوداً رائعة سواء تنظيمية أو إجراءات احترازية مُحكمة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا ، وتزينت فعاليات الانتخابات بإقبال المصريين فى الداخل والخارج للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري بما عكس الصورة الحضارية العريقة لمصرنا الحبيبية فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح هذه العملية الديمقراطية .

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كما تقدم بخالص الشكر والتحية لكافة العاملين بالوطنية للإعلام من كافة أطقم عمل التغطية الإعلامية لجميع مراحل العملية الانتخابية لما بذلوه من جهد متميز وبمهنية واحترافية والتزامهم بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الوطنية للانتخابات بمنتهى الشفافية والمصداقية ، حيث لم ترصد لجنة الرصد والمتابعة التى تم تشكيلها لمتابعة التغطية الإعلامية أيه ملاحظات على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خلال تنفيذ التغطية الإعلامية للانتخابات، مقدما خالص التهنئة للأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ ومتمنياً لهم التوفيق فى أعمالهم بما يحقق مصلحه الوطن والمواطنين .

وكانت القطاعات المعنية بالوطنية للاعلام قد اجرت استعدادت كبيرة لاستضافة المؤتمر من تجهيز لقاعة المؤتمرات بالدور السابع بمبنى الوطنية للاعلام والتى شهدت لأول مرة انعقاد هذا الحدث التاريخي و كما تم توفير كافة الامكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل و الاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق

حضر المؤتمر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافه و أعضاء مجالس الهيئات الإعلامية ورؤساء قطاعات الوطنية للاعلام والسادة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ، ونخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين ومراسلي القنوات والإذاعات الاجنبية والمصرية .