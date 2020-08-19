شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل لحوم صكوك أضاحى الأوقاف قبل توزيعها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن وصول 4 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف، اليوم الأربعاء، إلى محافظات: (الغربية والسويس والمنيا والشرقية وشمال سيناء)، بواقع (4) طن لكل من محافظة شمال سيناء والمنيا، و(3) لمحافظة الشرقية والغربية، و (2) طن لمحافظة السويس، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لوزير الأوقاف والدور المجتمعي الذي يقوم به، مؤكدًا على أن ليس بجديد على وزير الأوقاف الذي عودنا أن نرى منه فكره مستنيرًا نُجابه به معاقل التطرف والإرهاب، ودروًا مجتمعيًا يصل إلى جميع محافظات الجمهورية في ثوبه الإنساني الجميل.

ومن جانبه ثمَّن النائب على عز، نائب محافظة الغربية دور وزارة الأوقاف في هذا المشروع ، مشيرًا إلى أنه عمل يستحق الاحترام والتقدير .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

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