شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشهد احتفالية التطوير الشامل لمنظومة النقل بالجامعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، احتفالية "تطوير منظومة النقل" بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد النشار رئيس الجامعة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

وبدأ رئيس الجامعة الاحتفالية بكلمة هنأ فيها جميع الحاضرين بمنظومة النقل الجديدة وحثهم على الحفاظ عليها وصونها مشيرا إلى أنهأ من أجل خدمة جميع منتسبى الجامعة و راحتهم من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب مضيفاً انها تحمل ولأول مرة فى تاريخ جامعة حلوان هوية الجامعة وقال إن لنا أن نفتخر بهذا الإنجاز الكبير وقدم الشكر إلى جميع من ساهموا فى تحقيقه كما هنأهم بحلول العام الهجرى الجديد

وتحدث الدكتور محمد عبد الحميد النشار منوها إلى أن ماتم من تطوير لمنظومة النقل هو عمل كبير وهو نتاج رؤية وجهد و أضاف أن هذا الأسطول يحمل نحو 500 مقعد لخدمة كل منتسبي الجامعة ويمثل جامعة حلوان بما يحمله من هوية للجامعة وقدم خالص تهانيه للجامعة ومنتسبيها والسادة الحضور.

وأطلق الدكتور ماجد نجم إشارة التشغيل لمنظومة النقل الجديدة حيث تم دعم منظومة النقل بعدد 3 من الأتوبيسات المرسيدس mcv مكيفة الهواء سعة كل منهما 48 راكبًا وكذا عدد 10 مينى شيفورلية سعة كل منها 28 راكبًا وأيضا عدد ميكروباصين أيسيزو سعة كل منهما 14 راكبًا فضلا عن 9 سيارات وقد تم استعراض الأتوبيسات والسيارات الجديدة والتي تهدف إلى خدمة كل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وقام رئيس الجامعة بتفقد الأتوبيسات الجديدة قبل بدء تشغيلها ودخولها الخدمة، واستقل احد الأوتوبيسات وبرفقته نواب الجامعة وبعض عمداء الكليات ممن حضروا حفل الافتتاح فى مسار مخصص بالحرم الجامعى ودعا الحاضرين إلى استقلال الاتوبيسات الأخرى لمعاينتها.

وأشار رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة إلى أن تطوير منظومة النقل يهدف في الأساس إلى خدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والوفود الخارجية وكذا المؤتمرات العلمية والبحثية، والرحلات حيث تشتمل خدمات الأسطول الجديد على العديد من الخدمات والإمكانات المميزة كما أنها مكيفة الهواء، وهذه الإمكانات الحديثة لتحقيق الراحة والأمان خلال تنقلات جميع منتسبي جامعة حلوان خلال الرحلات المختلفة وهذا التطوير يعد باكورة تطوير شامل يشمل كل المنظومة.

وتتميز الأتوبيسات بالعمل بكفاءة عالية في درجات الحرارة المختلفة وأيضا في درجات الرطوبة وهي تتوافق مع المواصفات القياسية العالمية من ناحية التصميم والأمان وراحة الركاب وفقا لظروف التشغيل في جمهورية مصر العربية.

وجدير بالذكر أنه تم شراء الأسطول عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وكلف رئيس الجامعة إدارة النقل بوضع شعار الجامعة عليه ، وذلك لأول مرة فى تاريخ جامعة حلوان.

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