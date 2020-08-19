شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قرارا للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. أبرزها عودة صلاة الجمعة بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء بمقر مدينة العلمين الجديدة، وتم اتخاذ عدد من القرارات الهامة وتضمنت:

1 - عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتباراً من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى

2 - استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا يسري عليها الضوابط والشروط

3 - تطبيق الاختبار PCR على جميع القادمين من الخارج اعتبارا من 1 سبتمبر

4 - استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لمعالجة مصابى كورونا

5 - توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية

6 - السماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر

7 - استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة

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8 - إعلان تصميم دليل استرشادى لمكافحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع التربية والتعليم

9 - إنشاء غرفة عمليات مركزية للمتابعة بين وزارتى الصحة والتربية والتعليم مع عودة الدراسة

10- إنشاء وحدة مصغرة في كل وزارة ومحافظة بهدف التنسيق مع الإدارة المركزية للمنظومة وتحديث جميع البيانات أولا بأول

11- التوافق مع الأشقاء في السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في السودان

12- التوافق على عقد مؤتمر قريبا في السودان يحضره عدد من المسئولين والمستثمرين المصريين

13- العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى 6 أكتوبر

14- اعتبار مشروع "سوق الجملة الجديد" بالإسكندرية من المشروعات القومية

15- إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة في المجالات السياحية والفندقية وقطاع الطيران من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر

16- الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي