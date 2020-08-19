شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو متحف شهير بالهند ينقذون مومياء مصرية من مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن المسؤولين في متحف ألبرت هول، يبذلون جهودا حثيثة لإنقاذ المومياء توتو، بعد أن أغرقت مياه الأمطار الغزيرة أروقة المتحف.



المومياء توتو

ومع هطول الأمطار الغزيرة في جايبور يوم الجمعة الماضي، كان الموظفون في متحف ألبرت هول التاريخي منهمكين في عملية إنقاذ مختلفة، فعندما بدأت المياه تملأ المتحف، هرع المسؤولون والحراس على السلالم إلى الطابق السفلي للمتحف للوصول إلى مومياء مصرية عمرها 2400 عام مغطاة بغرفة زجاجية.

وقف الموظفون في المياه العميقة واستخدموا أضواء الهواتف المحمولة والمشاعل، وكسروا الزجاج وحملوا المومياء إلى منطقة أكثر جفافا في المتحف. قال راكيش تشولاك ، مدير المتحف: "المومياء القديمة هي أكثر التحف هشاشة لدينا ، ومنذ عرضها في عام 2016 ، كانت تحظى بشعبية كبيرة لدى الزوار المحليين والدوليين".

وقال: "بالتدخل في الوقت المناسب ، أنقذناها من الطين والمياه التي أثرت بشدة على ما يقرب من 17000 قطعة أثرية في متحفنا ومناطق العرض".

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وشهدت جايبور سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضانات. دخلت مياه الأمطار ، التي غمرت الشوارع ، نوافذ المتحف وممراته ، وأغرقت العديد من العناصر التاريخية مثل الفخار الياباني والتماثيل القديمة واللوحات البوذية والصور الفوتوغرافية والأواني النحاسية والأسلحة والدروع والفن الخشبي ، من بين الآخرين.

وفقًا لمسؤولين في متحف ألبرت هول ، تعود المومياء توتو ، وهي أنثى من عائلة كاهن ، إلى العصر البطلمي في مصر (322 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد). تم العثور عليها في منطقة أخمين في مدينة بانوبوليس القديمة في مصر منذ أكثر من 300 عام.