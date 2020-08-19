شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يطلق مبادرة للتوعية بـ"العدادات مسبوقة الدفع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من خلال فيديو على صفحته عن مبادرة للإجابة عن كل تساؤلات المواطنين عن العدادات مسبوقة الدفع، وذلك بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح الفيديو، أنه من المقرر أن يتم إطلاق حملة لتوعية المواطنين بمميزات العداد مسبوق الدفع و طرق التعامل معه و طرق الشحن المختلفة، لرصيد العدادات من خلال التطبيقات الحديثة على الهاتف المحمول.

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ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]،او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.