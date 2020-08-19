شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: حصول 700 مطعم وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه حصل حتى الآن 700 مطعم وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص قامت حتى الآن بالتفتيش على 1000 مطعم وكافيتريا سياحية بالمحافظات المختلفة، حصل 700 منهم على الشهادة، والباقي سوف يتم المرور عليهم مرة أخرى بعد استيفائهم لكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الشهادة.

وأكد عبد الفتاح العاصي، أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من 26 يوليو 2020.