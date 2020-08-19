شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة التأديبية تعاقب موظفين بالتربية والتعليم شوها تاريخ ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة وكيل شئون العاملين بمدرسة الصنايع الثانوية بالسنبلاوين - الدرجة المالية كبير بالمعاش، بعقوبة الغرامة التي تعادل ثمانية أمثال أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، كما قضت بمجازاة وكيل مدرسة الصنایع الثانوية بالسنبلاوين الدرجة المالية كبير معاش الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك بسبب تشويههما تاريخ ثورة 30 يونيو، كما أنهما شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المحالين شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية، وبسؤال رئيس وحدة بمدرسة السنبلاوين الصناعية الثانوية بالتحقيقات أفاد أن المحالين شوها ثورة يونيو والدستور بعبارات وأوصاف سيئة، من باب الاستهزاء.

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كما أنه وبسؤال م.ع معلم أول بالمدرسة الصناعية بالسنبلاوين بالتحقيقات، أفاد أنه سمع بنفسه المحالين يذكرا الدستور بعبارات مسئية، كما أنه رأى المحال الثاني سعيد وفرحان ويهلل بتفجيرات مديرية أمن الدقهلية.

ومن حيث أنه قد وقر في وجدان المحكمة ويقينها صحة ما نسب إلي المحالين من مخالفة، وبما استبان لها من الأوراق وما تطمئن إليه المحكمة مما جاء بشهادة الشهود من مشاطرة المحالين بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية، وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي علي مبني مديرية أمن الدقهلية فضلا عن نعتهما دستور البلاد بالأوصاف الواردة بالتحقيقات وبما ينطوي عليه ذلك من مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب و يعد خرجا جسيما علي مقتضي الواجب الوظيفي ، وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبا مؤلما يستوجب مجازاتهما عنه تأديبيا.