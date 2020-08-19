شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل الفريق أسامة ربيع قبل مناقشة رسالة دكتوراه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، الفريق الدكتور أسامة منير محمد ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك قبل حضوره مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب، حيث يناقش الباحث محمد سالم سعداوي سالم المدرس المساعد بقسم الجغرافيا رسالة بعنوان "معابر قناة السويس وأثرها على التنمية الاقتصادية شرق القناة"، والتي تلقي الضوء على أهمية قناة السويس باعتبارها نقطة وصل بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور السعيد إبراهيم احمد البدوى استاذ الجغرافيا الاقتصادية وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا السابق جامعة القاهرة "مشرفا ورئيسًا" ، و الدكتور وفيق محمد جمال الدين إبراهيم استاذ الجغرافيا الاقتصادية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق جامعة حلوان "مناقشا"، و الدكتور رفيق محمود عبد الواحد الدياسطي استاذ الجغرافيا البشرية بكلية الآداب جامعة حلوان" مشرفًا"، والفريق الدكتور أسامة منير محمد ربيع استشاري الإمداد والنقل ورئيس هيئة قناة السويس"مناقشا".