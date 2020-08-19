شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات بتقرير فالصو: علاج "كورونا" بـ20 جنيها وتحويل المدارس لمجموعات تقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، تداول وسائل الإعلام تصريحات للدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، بشأن التوصل إلى علاج كورونا فاعليته 95% وبسعر 20 جنيهًا، لكن متحدث الوزارة نفى التصريحات المنسوبة قائلا: "لم أصرح بهذا.. وما صيغ على لسانى كان يحتاج إلى مراجعة".

شائعة التوصل إلى علاج كورونا فاعليته 95% وبسعر 20 جنيهًا

وقال حسام عبد الغفار، فى تصريحات إعلامية،: "قلت بوضوح أن"مركز الأبحاث الطبية فى برج العرب تمكن من خلال النانو تكنولوجى الجمع بين نوعين من الأدوية مستخدمين فى علاج أشياء أخرى غير الكورونا، جُربوا على الحيوانات وأثبتوا نجاحًا فى تقليل تكاثر الفيروس وعدم قدرته على دخول خلايا الجسم، ما يؤدى إلى الشفاء من الفيروس".

وأشار إلى أن ما ذكره أن سعر الأدوية التى لا تستخدم فى الكورونا منفردة فإن أسعارها تكون قليلة، مؤكدًا نفيه للتصريحات المتداولة على لسانه بأنه تم اختراع علاجًا لكورونا.

كما رصد موقع فالصو، انتشار معلومات على السوشيال ميديا، بأن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بتحويل المدارس لمجموعات تقوية بالعام الدراسى الجديد 2020-2021م، لكن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال أن قرار تحويل المدارس مجموعات تقوية بالعام الدراسى الجديد 2020-2021م، ليس قرارا من الوزارة، مؤكدا فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار اجتهاد محلى بمحافظة كفر الشيخ .

شائعة تحويل المدارس لمجموعات تقوية

وفى تقرير "فالصو" اليومى، رد المخرج طارق العريان على شائعات زواجه من فتاة سورية أرمنية، موضحا لوسائل إعلام مصرية، أنه فوجئ بخبر زفافه، واصفا كل ما نشر فى هذا الشأن "حكايات وهمية".

وأضاف العريان، أن هناك بالفعل قصة عاطفية فى حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث فيها، كما يرفض التدخل فى حياته بهذا الشكل، مناشدا الصحفيين ووسائل الإعلام الحديث عن أعماله الفنية فقط، وترك حياته الشخصية بعيدا، لأنها تخصه هو فقط.

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شائعة زواج طارق العريان من فتاة سورية

وأكد العريان أن انفصاله عن النجمة أصالة ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، نشرت مواقع إلكترونية ومستخدمو فيسبوك، صورة قالوا إنّها تُظهر انحناء أطباء فى مستشفى المجتهد فى دمشق، أمام جثمان طبيب توفى أثر إصابته بفيروس كورونا، لكنه بالبحث خلف حقيقة الصورة، تبين أنها مضللة فلا علاقة لها بسوريا، واتضح أنهاتعود إلى عام 2016، فى دولة الصين وتُظهر مجموعة من العاملين فى القطاع الطبى وهم ينحنون أمام جثمان طبيب صينى تطوّع للعمل فى منطقة التبت.

شائعة انحناء أطباء فى سوريا أمام جثمان طبيب توفى بكورونا

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، رد السفير السعودى فى لبنان وليد بخارى، بشأن ما نشرته إحدى الصحف حول تعليقه على قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق.

السفير السعودى فى لبنان وليد بخارى، نفى التصريحات المنسوبة إليه وأعاد نشر تغريدة أخرى لموقع "جريدة اللواء"، على الحساب الرسمى له بموقع "تويتر"، بعنوان السفارة السعودية تنفى خبرا منسوبا لبخارى بشأن المحكمة الدولية.

واحتوى البيان على تكذيب للأخبار المتداولة على تعليقه، ونصه: "إشارة إلى الخبر المنشور فى إحدى الصحف والمنسوب لسفير المملكة العربية السعودية فى لبنان وليد بخارى بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريرى، تود السفارة أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة".

وتابع البيان: "السفير لم يتحدث للصحيفة التى لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة فى التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره، وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانونى فى هذا الشأن".