شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف مليار و118 مليون جنيه للمستفيدين من تكافل وكرامة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، سير عمليات صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة لشهر أغسطس والتي بدأت من السبت الماضي، حيث تم البدأ في الصرف لحاملي بطاقات كرامة يومى 15-16 أغسطس فى حين بدأ الصرف لمستفيدى تكافل اعتباراً من يوم 17 أغسطس حتى نهاية الشهر مع الاستمرار فى الصرف لمستحقي كرامة الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم فى الأيام المحددة لهم وتستمر خطة الوزارة فى إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدس ومراعاة التباعد الاجتماعى وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا .

وأعلنت الوزيرة، أنه حتى الآن قام 2 مليون و353 ألف مستفيد بصرف مستحقاتهم والتى تقدر بحوالى مليار و118 مليون جنيه، حيث يبلغ إجمالى عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حوالى 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد .

كانت وزيرة التضامن قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى ومسئولي هيئة البريد بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .