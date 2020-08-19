شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى الجيزة مساء الجمعة ولمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق "سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتي الطالبية – يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتي الطالبية"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 21/8/2020، وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 22 /8/ 2020، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. Advertisements وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .

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