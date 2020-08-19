أخبار مصر اليوم.. 14 محافظة تشهد جولة الإعادة على 26 مقعداً فى انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، 14 محافظة تشهد جولة الإعادة على 26 مقعداً فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تشهد 14 محافظة من محافظات الجمهورية جولة الإعادة بين المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعداً، طبقا ًلما أعلنه المستشار لاشين إبراهيم، حيث بدأت الإجراءات الخاصة بالجولة الثانية، وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلنة أسماؤهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.

14 محافظة تشهد جولة الإعادة على 26 مقعداً فى انتخابات مجلس الشيوخ

تشهد 14 محافظة من محافظات الجمهورية جولة الإعادة بين المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعداً، طبقا ًلما أعلنه المستشار لاشين إبراهيم، حيث بدأت الإجراءات الخاصة بالجولة الثانية، وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلنة أسماؤهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.

ضربة معلم ضد الدوحة ..غدا العرض الأول بمصر للفيلم الوثائقي" قطر حرب النفوذ على الإسلام "

في صفعة وضربة قوية لتنظيم الحمدين في الدوحة وكشف اوراقه الخفية في دعمه للجماعات الارهابية في المنطقة من أجل تنفيذ مخططاته، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها ستعرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" على قناة إكسترا نيوز يوم الخميس 20 أغسطس الساعة 10 مساء، ويتم إعادته الجمعة 21 أغسطس الساعة 8 صباحا والساعة 7 مساء،وحصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوى الفيلم للمشاهد المصري والعربي، ويعد الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو.

حقيقة فسخ أليو ديانج عقده مع الأهلي للانتقال إلى بيراميدز

ترددت أنباء قوية عن بدء المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، إجراءات فسخ عقده مع الفريق الأحمر لعدم حصوله على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، وذلك بالاتفاق مع إدارة نادى بيراميدز الراغبة بقوة فى الحصول على خدمات اللاعب المالي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة بالدورى بعد لقاء الأهلى فى القمة

ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات القادمة فى البطولة، حيث يستعد الزمالك حاليًا بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لخوض مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

فيفا يحدد أبريل 2022 موعداً لسحب قرعة كأس العالم

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبريل 2022 موعدًا لسحب قرعة كأس العالم 2022 التي ستقام فى قطر، بعدما أعلن عن المواعيد الجديدة للأجندة الدولية عقب فترة التوقف الطويلة وتأجيل العديد من الأحداث بسبب تفشي فيروس كورونا فى الفترة من مارس إلى يونيو 2020 ونشر الفيفا أمس، الثلاثاء، بياناً بالمواعيد الجديدة للأجندة الدولية ذكر فيه أنه تمت الموافقة بالإجماع من قبل المجلس على مجموعة من التغييرات على جداول المباريات الدولية بسبب الوضع العالمي الناجم عن فيروس كورونا.

كايلى جينر تنشر صورها قبل وبعد المكياج.. "كله يهون عشان البيزنس"

استعرضت كايلى جينر عارضة الأزياء الشهيرة وأيقونة الجمال، مؤخرًا عبر قصتها على انستجرام، روتين المكياج الخاص بها، حيث نشرت عددا من مقاطع الفيديو بدأت بمقطع فيديو أمام مرآة وهي ترتدى ملابس الحمام، وبوجه خالى من المكياج.

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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد 3 جولات فى الدوري الممتاز

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ثلاث جولات جديدة لمسابقة الدوري الممتاز اعتبارا من الأسبوع الـ 23 المقرر أن ينطلق 29 أغسطس الجارى، وأكد حسام الزناتي، مدير مسابقات الاتحاد، أن جدول الدورى جاهز كاملا، إلا أن الإعلان اكتفى بهذه الجولات الثلاث لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية ومن منهما سيلعب يوم 25 سبتمبر الحالي ومن سيلعب 26 من الشهر نفسه، حيث سيتحدد على ضوء ذلك تسلسل مواعيدهما ومواعيد منافسيهما في المسابقة المحلية.

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ فردى بمحافظة الجيزة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بمقاعد الفردى، بمحافظة الجيزة، وفاز بمرشح الفردى بالمحافظة

كاف يعلن مواعيد تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمونديال الجديدة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 بعدما توقفت مسابقات الكاف فترة طويلة بعد تفشي فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف كل البطولات خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2020، حيث ستعود مسابقات المنتخبات مجددا فى نوفمبر المقبل، وفقا للخطاب الذى أرسله الكاف إلى كل الاتحادات الأعضاء.

محمد وحيد: تثبيت الفائدة دعم للاستثمار والنمو.. وطفرة السياحة ستعالج الارتباك النقدى

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أن قرار البنك المركزى المصرى فى اجتماعه أمس الثلاثاء، بتثبيت سعر الفائدة عند 9.25% للإيداع و10.25% الإقراض، وذلك للشهر الرابع على التوالى، بمثابة مساندة مباشرة للاستثمار ومحفزات النمو، وإجراء ضرورى للغاية لتجاوز تبعات أزمة كورونا، لا سيما مع نجاح الإدارة الاقتصادية فى السيطرة على معدلات البطالة والتضخم، وتحسن مستويات الاحتياطى النقدى، وبدء تعافى بعض القطاعات التى من المرتقب أن تُسهم فى تعزيز ثبات الأداء المالى ومعالجة الخلل فى ميزان المدفوعات.

الوطنية للانتخابات: حسم 74 مقعدا فرديا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعداً آخرين.

انخفاض معدل القمح فى تركيا ينذر بأزمة خبز.. نائب تركى حذر من كارثة قبل أشهر

يبدو أن تركيا مقبلة على أزمة فى رغيف الخبز، هذا ما حذر به النائب التركى المعارض أوزجان أويجون، النائب البرلمانى عن حزب الشعب الجمهورى، قبل اشهر، قائلا: إن معدلات استيراد بلاده للقمح زادت بنسبة 53%، مشيرًا إلى أن هذا يعكس الأوضاع المأساوية التى يعانى منها القطاع الزراعى وينذر بأزمة.

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة بعد الحصول على أكثر من نسبة الـ 5 %

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القوائم المترشحة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بعد الحصول على أكثر من نسبة الـ 5 %.