شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة المعاشات فى مصر.. 236 مليار جنيه تنعش أصحاب الدخل المنخفض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من احداث طفرة كبيرة فى زيادة المعاشات بهدف تحسين معيشة الأسر المستفيدة خاصة من أصحاب الدخل المنخفض مع زيادة الحد الأدنى للمعاشات . الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن مراحل زيادة المعاشات على مدار السنوات الماضية من أجل الأسر الأولى بالرعاية فى نقاط محددة . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طفرة المعاشات فى مصر.. 236 مليار جنيه تنعش أصحاب الدخل المنخفض.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.