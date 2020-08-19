شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مرشحا يخوضون جولة الإعادة على 26 مقعدا بانتخابات الشيوخ فى 14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والبالغ عددهم 52 مرشحا يتنافسون على 26 مقعدا في 14 محافظة.

في محافظة القليوبية، يتنافس كل من أبو سريع أبو سريع إمام عفيفى، وخالد محمد حمد عرمان على مقعد واحد.



القليوبية

وفى محافظة المنوفية، يتنافس كل من هشام على أحمد على الحاج على، وحسن أبو القمصان فراج الخولي، وصلاح عبد المعبود فايد السيد، ومحمود فريد محمود شرارة على مقعدين.



المنوفية

وفى كفر الشيخ، يتنافس كل من أشرف ممدوح عبد الونيس شعبان، وعلى محمد على العجوانى، والسيد مصطفى حسين خليفة، ومحمد إبراهيم عبد الحميد منصور على مقعدين.



كفر الشيخ

وفى محافظة الجيزة، تكون جولة الإعادة بين كل من عمرو إبراهيم على محمد القطامى، ومصطفى يوسف أبو زيد رضوان على مقعد واحد.



الجيزة

وفى بنى سويف، يتنافس كل من نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان، وأحمد سرور سليمان سرور الذى تم تصعيده خلفا للمرشح شعبان عبد العليم الذى وافته المنية قبل إعلان النتيجة على مقعد واحد.



بنى سويف

وفى أسيوط، يتنافس عصام الدين عبد الغنى ياسين سيد بركات، ومحمد عبد المنعم زين قرشى، ومصطفى محمود إبراهيم عبد المجيد، وعادل محمد حجازى احمد، وهشام يوسف فهمى يوسف، ومنتصر مالك يعقوب قلدس على ثلاثة مقاعد.



اسيوط

وفى محافظة سوهاج يتنافس كل من مجدى أحمد خراجة، ومحمود عبد الرحيم أو سديرة، وعبد الحيكم حسانى أحمد محمد عبد الكريم، واحمد فوزى محمود أحمد، ومصطفى قدرى مصطفى الشريف، وعمر عثمان أبو زيد عبد العال، ومصطفى محمد مصطفى على، ومحمود سيد بخيت حماد، وهشام محمد هشام، وإسماعيل فاروق إسماعيل أبو كريشة، على 5 مقاعد.

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سوهاج

وفى محافظة قنا بين كل من أبو النجا محمود عثمان المحرزى، ومحمد كمال موسى، وعبد الراضى عربى محمد محمد حسن، وسيد احمد فؤاد أبو زيد، ونبيل بخيت سيد، وعبد الفتاح حسن دنقل على ثلاثة مقاعد.



قنا

وفى محافظة الأقصر يتنافس فيها محمد عبد العليم حسين محمد، والضوى أحمد الضوى عديسى، ومحمد فتحى احمد عبد القادر، وعطالله محمد عطالله إسماعيل، على مقعدين.



الاقصر

وفى اسوان يتنافس كل من مجدى الدين حسيبو أبو الحسن طه، محمد الأنور سليمان عبد الحفيظ السيد، وياسر عبد الحميد عوض السيد، ومصطفى جمعة مهدى عبد الصادق على مقعدين.



اسوان

وفى محافظة دمياط بين كل من احمد عبد الشافى محمد البلشى، حمدىعبد المجيد شلبى عاشور على مقعد واحد.



دمياط

وفى بورسعيد يتنافس كل من عاطف محمد محمد حسانين علم الدين، واحمد محمد جوهر، وزايد جادالله على مقعد واحد.



بورسعيد

وفى الإسماعلية، يتنافس كل من عادل عبد الغنى عبد الخالق عمر، ورمضان إمام على غنيم على مقعد واحد.



الاسماعيلية

وفى مطروح، يتنافس كل من رزق علوانى عبد الحميد علوانى، وصابر مصطفى محمد عبد القادر على مقعد واحد.