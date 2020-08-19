شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المرشحين الفائزين بالجولة الأولى فى انتخابات الشيوخ بالنظام الفردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين الفائزين في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والذى بلغ عددهم 74 مرشحا.

واعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لنظام الفردى حيث فاز 10 مرشحين في القاهرة، و5 مرشحين في القليوبية، و6 فائزين في الدقهلية و2 بالمنوفية و5 في الغربية وواحد في كفر الشيح و7 في الجيزة و3 في الفيوم و2 في بنى سويف و5 في المنيا وواحد في أسيوط وواحد في الوادى الجديد وواحد في البحر الأحمر و7 في الشرقية وواحد في دمياط وواحد في السويس وواحد شمال سيناء وواحد جنوب سيناء و7 في الإسكندرية و7 في البحيرة ليبلغ إجمالي الفائزين بالنظام الفردي 74 مرشحا لحصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

أسماء المرشحين الفائزين:

في القاهرة كل من عبد الحي رفاعى محمد عبيد، وأحمد حسين فايق صبور، وجمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم، وياسر محمد زكى إبراهيم، وفؤاد سعد فؤاد عبد السلام القاضي، ومحمد مجد الدين فاروق المنزلاوى، وخالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم، وأحمد سمير سيد زكريا، ورأفت كمال زكى سوس، ونادى لويس بباوي مرجان.





وفى القليوبية فاز كل من سيد عبد الحميد سالم حسن حجازى، وسمير محمد البيومى أحمد رمضان، ومصطفى سعيد أمين الطربانى، ونصيف حفناوى أحمد سيد احمد العفيفى، ومصطفى بيومى محمد بيومى النفيلى.





وفى الدقهلية فاز كل من طارق أحمد محمد عبد الهادى، جمال عبد الظاهر محمد إسماعيل، محمد عبد المعطى على السيد، عبدو عبدو عطية على، ثروت فتح الباب أبو الفتوح، رضا محمد الحسينى الشافعى.

وفى المنوفية فاز كل من علاء الدين ناصف عبد المقصود طاحون، وأسامة فهيم إبراهيم منصور.





وفى الغربية فاز كل من أحمد على محمد حماد، وإيهاب يوسف فؤاد توفيق، عمرو محمد السعيد فهمى، ومحمود عبد الله احمد حسين، أحمد محمد أحمد الشعراوى.





وفى كفر الشيح فاز واحد فقط وهو حسن قنديل على البحيرى.

وفى الجيزة فاز كل من عادل عبد الفتاح مأمون ناصف، وعصام هلال محمود محمد، وأحمد يسرى السيد عبد العال، عمرو احمد عمرو محمد، احمد إحسان مصطفى دياب، وعمرو محمد يسرى إبراهيم، ومحى محمد حافظ عثمان.

وفى الفيوم فاز كل من وليد احمد عبد الرحمن أبو بكر، عمرو محمد نبيل عبد الظاهر، وحاتم علوى السيد إدريس.

وفى بنى سويف فاز كل من محمد على عبد الفضيل قنديل، أحمد محسن مبارك سليم.

وفى المنيا فاز زين العابدين أحمد محمد، محمد عبد الحفيظ صالح محمود، وطارق حسن محمد مصطفى، ومعتز احمد صفوت أبو زيد، أشرف حسين عشيرى محمد.

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وفى الشرقية فاز كل من عبد المجيد عبد العاطى عبد المجيد الأشقر، محمد محمد السيد الصالحي، وعمرو محمد عبد الحميد التونسي، وأحمد صلاح فريد الطاروطى، ومحمد سليم السيد عطية، وأحمد أنور محمد شاهين.

وفى الإسكندرية فاز كل من سامح محمد صلاح الدين، وسعد عبد المولى سعد عبد الرازق، وعلاء الدين محمد جاد، السيد إبراهيم محمد عوض الله، محمد احمد حسن على، محمد محمود محمد حمزة، ونشأت مترى صليب جندي.

وفى البحيرة فاز كل من محمد حميدة على البنا، محمد سعد زكى السعدى، وعيد على مهدى بلبلع، وأحمد محمد عبد الرحمن قرورة، وعادل حسن أبو الفتح الطنيخي، وأمين جابر محمود الصرفى، السيد سيد احمد محمود.

وفى أسيوط فاز واحد فقط مجدي عبد الرحيم سليم عبد الرحمن.

وفى الوادى فاز المرشح محمد على أحمد سيد.

وفى البحر الأحمر محمد سعيد حسب النبى طه.

وفى دمياط فاز وليد صلاح مصطفى التمامي.

وفى السويس فاز سيد عبدو حامد شافعى.

وفى شمال سيناء فاز المرشح سالم شتيوي سلمان غنيم.

وفى جنوب سيناء فاز المرشح على عطوة مضعان عواد.