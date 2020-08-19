حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسب شفاء المرضى بمستشفيات العزل لـ89.3%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الحكومة توافق على اعتبار "سوق الجملة الجديد" بالإسكندرية مشروع قومى وزيرة الصحة تعلن ارتفاع نسب شفاء المرضى بمستشفيات العزل لـ89.3% وزير التموين يعلن مد فترة الأوكازيون الصيفى لمدة شهر التعليم: قرابة 105 آلاف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020 Advertisements التعليم العالى: 117 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2020 الإسكان تمد فترة تسجيل وسداد الحجز بسكن مصر ودار مصر وJANNA لـ27 أغسطس المترو يمنح مصابى الثورة تخفيضات 50% على اشتراكات الخطوط الثلاثة وزير التعليم العالى: أسعار الجامعات الأهلية فى متناول الأسر المتوسطة.. فيديو لتنشيط السياحة.. التعاقد على 6 قطارات نوم جديدة ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ فردى بمحافظة الجيزة الحكومة تعلن إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من ضريبة العقارات المبنية

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