شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن مد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر بدلاً من العشرين من كل شهر.

وقال المصيلحى إن قرار المد يأتى من واقع التزام الوزارة منذ بدأ أزمة كورونا لتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقه الدعم طوال الشهر بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس امام محال البقالة التموينية.

من جانبها، أكدت شركتى الجملة العامة والمصرية أنها تصرف كل احتياجات بقالى التموين ومشروع جمعيتى من السلع والتى يصل عددها إلى 20 سلعة أساسية، ومنها أرز أو زيت أو سكر أو مكرونة أو مساحيق وغيرها من السلع الأخرى، مؤكدة أن مخازنها مفتوحة لبقالى التموين وفروع جمعيتى لحصولهم على كل احتياجاتهم لصرفها لمستفيدى الدعم على بطاقة التموين الذين يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن.