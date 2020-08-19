فيديو .. الدولة عملت إيه للقضاء على طوابير الخبز؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الدولة خلال الفترة الماضية في القضاء على طوابير الخبز بعدما ظلت معاناة المواطنين أمام المخابز على مدار عشرات السنوات الماضية، وسقوط ضحايا نتيجة الاسبقية في الحصول على خبز حيث قامت الوزارة بتطبيق منظومة جديدة تحفظ للمواطن كرامته وادميته وزيادة نصيب حصة الفرد من الخبز.

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