شكرا لقرائتكم خبر عن الرحلة السابعة من المساعدات المصرية تصل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى رحلتها السابعة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

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جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان بإتخاذ اللازم نحو الإستمرار فى إستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبنانى .

وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات ، كما قدم الجانب اللبنانى الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات .