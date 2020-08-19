شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لسيارات فورد فيوجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة فورد العالمية، حملة استدعاء 512 سيارة من نوع فورد فيوجين إنتاج مارس 2015 إلى يوليو 2015، وذلك لتغيير مسامير تثبيت موتور علبة الدريكسيون كإجراء احترازى.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز علي الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق .

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .