رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى " إصرار- 9 "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين " إصرار – 9" الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة، وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع، ظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية. ونقل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية وتهنئتهم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد. Advertisements وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة . حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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