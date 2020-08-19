شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت حياة الأسر الأولى بالرعاية من خلال "تكافل وكرامة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الفترة الماضية استطاعت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة نيفين القباج فى إطلاق برنامج يعد الأول من نوعه لحماية الفئات المهمشة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال صرف مساعدات نقدية لكبار السن ممن ليس لهم دخل بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ممن لهم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة لمساعدتهم على استكمال دراستهم وأيضا صرف لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما نجحت أيضا الوزارة فى إطلاق برنامج فرصة بهدف توفير فرص عمل لأبناء المستفيدين من تكافل وكرامة ومساعدة الأسر القادرين على العمل أيضا على انشاء مشروعات صغيرة لتحويلهم من أسر تتلقى مساعدات إلى أسر منتجة.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن المستفيدين من المساعدات النقدية لتكافل وكرامة في نقاط محددة..

- صرف مساعدات نقدية لـ3.6 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة " بما يعادل 12 مليون فرد.

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- 18.5 مليار جنية قمية المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن تكافل وكرامة سنويا.

- صرف منح دراسية شهرية لأبناء الاسر المستفيدة من تكافل لمساعدتهم في استكمال دراستهم بجانب الدعم النقدى للأسرة.

- صرف 450 جنيه دعم نقدى شهريا لكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ولعدد 3 أفراد بقيمة تصل لـ1350 جنيه شهريا.

- توفير فرص عمل لأبناء الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

- إنشاء مشروعات صغيرة للأسر القادرة على العمل.