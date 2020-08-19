شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز إنجازات وزارة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو أوضح من خلاله أن سلسلة متواصلة من النجاحات والإنجازات قامت بها وزارة النقل من خلال رؤية واضحة ومحددة فى قطاعات (الطرق والكبارى - السكك الحديدية - الأنفاق والجر الكهربائى- النقل البحرى- الموانئ البرية والجافة ) وذلك من أجل النهوض بمنظومة النقل والطرق ورسم ملامح جديدة لخريطة مصر الحضارية. ‎وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020. Advertisements وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.

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