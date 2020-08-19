الخطبة 10 دقائق.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل عودة صلاة الجمعة في المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عودة صلاة الجمعة في المساجد بداية من يوم الجمعة بعد المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء: تقرر عودة صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات العادية بداية من 28 أغسطس.
وتابع رئيس الوزراء: تم التشديد على أن تكون فترة خطبة الجمعة 10 دقائق ويتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في كل الصلوات المعتادة.
كما أكد استمرار غلق المساجد والزوايا التي لا تتوافق مع الشروط المعلنة، وغلق دور المناسبات وأماكن الوضوء للحفاظ على صحة المواطنين.
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