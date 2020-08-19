"لجنة مصغرة ومسودة مقترحات".. "الري" تكشف نتائج اجتماع سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انعقد اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، اليوم: يأتي ذلك بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذي عقد يوم 16 اغسطس 2020.

وأكدت الري: توافق الوزراء على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة على أن تواصل عملها وعرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث الجمعة المقبلة، وذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس.​