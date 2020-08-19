بسبب نعي عصام العريان.. استقالة الأمين العام لنقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، إثر حالة الجدل التي ثارت فور نشر نعي للقيادي الإخواني الراحل عصام العريان، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق.

وقال الطاهر في نص استقالته: "وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين، فإنني أؤكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر".

وجدد "الطاهر" اعتذار مجلس نقابة الأطباء عما تم نشره بنعي العريان، موضحا أن الأمر كان مقترحا اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء اعتذارهم عن ما نشر.