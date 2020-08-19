منها حديقة الحيوان.. رئيس الوزراء: فتح الحدائق والمتنزهات ذات الأسوار بنفس ضوابط المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة أمام المواطنين خلال المرحلة المقبلة حتى إشعار آخر.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء: تم التأكيد على استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة المفتوحة بشكل كامل حتى إشعار آخر.

وتابع رئيس الوزراء: كما تقرر السماح بتطبيق نفس المعايير في المطاعم حاليا على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات ذات الأسوار والتي لها تذاكر دخول مثل حديقة الحيوان وحديقة المنتزه بالإسكندرية وسيتم السماح بدخول عدد محدد بنفس نسبة المطاعم وبذات الشروط والضوابط.

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