70 ثانية مصورة ترصد لحظة ضبط شحنة مخدرات بالملايين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، واصلت خلالها تنفيذ الخطة الشاملة التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد جنبًا إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة أنحاء البلاد.

نجاحات كبيرة حققتها الحملات بمشاركة قوات الأمن المركزي في إطار ضبط الخارجين على القانون، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو يرصد إحباط محاولة تهريب 2.5 طن من نبات البانجو المخدر تُقدر بحوالي 7 ملايين جنيه بنفق الشهيد أحمد حمدي.